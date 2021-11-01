Imenik podjetij
Zoomcar
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Zoomcar Plače

Plače Zoomcar se gibljejo od $15,888 skupnega letnega nadomestila za Poslovni analitik na spodnjem koncu do $117,734 za Vodja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Zoomcar. Zadnja posodobitev: 9/2/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Vodja izdelkov
Median $118K
Programski inženir
Median $30.5K
Poslovni analitik
$15.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Podatkovni znanstvenik
$105K
Grafični oblikovalec
$23.9K
Vodja programa
$17.1K
Vodja projekta
$23.9K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Zoomcar je Vodja izdelkov z letnim skupnim plačilom $117,734. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Zoomcar je $23,926.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Zoomcar

Povezana podjetja

  • Ola
  • OYO
  • Gett
  • Swiggy
  • Gojek Tech
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri