Vodja tehničnih programov nadomestilo in Greater Bengaluru pri Zoom znaša ₹5.57M na year za ZP4. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Zoom. Nazadnje posodobljeno: 11/6/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
ZP1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
ZP2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
ZP3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
ZP4
₹5.57M
₹2.68M
₹2.68M
₹206K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Zoom so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)