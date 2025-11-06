Imenik podjetij
Zoom
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Vodja tehničnih programov

  • Vse plače Vodja tehničnih programov

  • Greater Bengaluru

Zoom Vodja tehničnih programov Plače v Greater Bengaluru

Vodja tehničnih programov nadomestilo in Greater Bengaluru pri Zoom znaša ₹5.57M na year za ZP4. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Zoom. Nazadnje posodobljeno: 11/6/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
ZP1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
ZP2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
ZP3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
ZP4
₹5.57M
₹2.68M
₹2.68M
₹206K
Prikaži 2 Več stopenj
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Zoom so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)



Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Vodja tehničnih programov ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja tehničnih programov pri Zoom in Greater Bengaluru znaša letno skupno plačilo ₹5,572,912. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Zoom za vlogo Vodja tehničnih programov in Greater Bengaluru je ₹5,567,888.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Zoom

Povezana podjetja

  • RingCentral
  • Microsoft
  • Salesforce
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri