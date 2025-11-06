Programski inženir nadomestilo in Greater Bengaluru pri Zoom se giblje od ₹3.59M na year za ZP1 do ₹5.84M na year za ZP3. Mediana yearnega nadomestila in Greater Bengaluru znaša skupaj ₹5.16M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Zoom. Nazadnje posodobljeno: 11/6/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
ZP1
₹3.59M
₹2.46M
₹1.09M
₹35.9K
ZP2
₹4.33M
₹2.84M
₹1.23M
₹265K
ZP3
₹5.84M
₹3.66M
₹1.91M
₹274K
ZP4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Zoom so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)
