Imenik podjetij
Zoom
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

  • Atlanta Area

Zoom Programski inženir Plače v Atlanta Area

Programski inženir nadomestilo in Atlanta Area pri Zoom znaša $252K na year za ZP3. Mediana yearnega nadomestila in Atlanta Area znaša skupaj $263K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Zoom. Nazadnje posodobljeno: 11/6/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
ZP1
(Začetna stopnja)
$ --
$ --
$ --
$ --
ZP2
$ --
$ --
$ --
$ --
ZP3
$252K
$182K
$51.9K
$18.3K
ZP4
$ --
$ --
$ --
$ --
Prikaži 2 Več stopenj
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Zoom so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)



Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Programski inženir ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Vključeni nazivi

Predloži nov naziv

Inženir strojnega učenja

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Produkcijski programski inženir

DevOps inženir

Raziskovalni znanstvenik

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Zoom in Atlanta Area znaša letno skupno plačilo $281,600. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Zoom za vlogo Programski inženir in Atlanta Area je $263,000.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Zoom

Povezana podjetja

  • RingCentral
  • Microsoft
  • Salesforce
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri