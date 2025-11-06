Vodja produktov nadomestilo in San Francisco Bay Area pri Zoom se giblje od $177K na year za ZP1 do $338K na year za ZP5. Mediana yearnega nadomestila in San Francisco Bay Area znaša skupaj $265K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Zoom. Nazadnje posodobljeno: 11/6/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
ZP1
$177K
$130K
$36.5K
$10.5K
ZP2
$284K
$154K
$118K
$12.7K
ZP3
$220K
$177K
$36.7K
$6.8K
ZP4
$335K
$218K
$98.8K
$18K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Zoom so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)