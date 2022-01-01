Imenik podjetij
Zoom
Zoom Plače

Plače Zoom se gibljejo od $30,602 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni znanstvenik na spodnjem koncu do $487,550 za Poslovni razvoj na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Zoom. Zadnja posodobitev: 9/19/2025

$160K

Programski inženir
ZP1 $148K
ZP2 $196K
ZP3 $247K
ZP4 $346K
ZP5 $393K

Inženir strojnega učenja

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Produkcijski programski inženir

DevOps inženir

Raziskovalec

Vodja izdelkov
ZP3 $217K
ZP4 $283K
ZP5 $325K
Oblikovalec izdelkov
ZP3 $194K
ZP4 $271K

UX oblikovalec

Kadrovik
ZP3 $206K
ZP4 $209K
Trženje
Median $225K

Vodja trženja izdelkov

Vodja programskega inženiringa
Median $310K
Prodaja
Median $200K
Poslovni analitik
Median $137K
Podatkovni analitik
Median $210K
Analitik kibernetske varnosti
Median $212K
Finančni analitik
Median $155K
Vodja projekta
Median $145K
Človeški viri
Median $188K
Prodajni inženir
Median $239K
Računovodja
$192K

Tehnični računovodja

Administrativni asistent
$42.2K
Vodja poslovnih operacij
$259K
Poslovni razvoj
$488K
Korporativni razvoj
$189K
Služba za stranke
$73.7K
Operacije službe za stranke
$83.1K
Vodja podatkovne znanosti
$114K
Podatkovni znanstvenik
$30.6K
Grafični oblikovalec
$259K
Informacijski tehnolog (IT)
$131K
Pravni oddelek
$296K
Trženjske operacije
$456K
Vodja programa
$147K
Podpora prodaji
$143K
Arhitekt rešitev
$223K

Arhitekt varnosti v oblaku

Tehnični upravitelj računa
$180K
Vodja tehniškega programa
$64K
Tehnični pisatelj
$132K
Zaupanje in varnost
$94.6K
UX raziskovalec
$211K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Zoom so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Zoom je Poslovni razvoj at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $487,550. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Zoom je $200,000.

Drugi viri