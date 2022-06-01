Imenik podjetij
Zoetis
Zoetis Plače

Plače Zoetis se gibljejo od $92,460 skupnega letnega nadomestila za Poslovni analitik na spodnjem koncu do $223,934 za Vodja programskega inženirstva na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Zoetis. Zadnja posodobitev: 11/15/2025

Podatkovni znanstvenik
Median $162K
Programski inženir
Median $141K
Poslovni analitik
$92.5K

Vodja podatkovne znanosti
$136K
Trženjske operacije
$198K
Oblikovalec produktov
$121K
Vodja produktov
$104K
Vodja projektov
$121K
Prodaja
$101K
Vodja programskega inženirstva
$224K
Vodja tehničnih programov
$141K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Zoetis je Vodja programskega inženirstva at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $223,934. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Zoetis je $135,675.

