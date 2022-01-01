Imenik podjetij
Zocdoc
Zocdoc Plače

Plače Zocdoc se gibljejo od $70,350 skupnega letnega nadomestila za Uspeh strank na spodnjem koncu do $225,750 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Zocdoc. Zadnja posodobitev: 9/13/2025

$160K

Programski inženir
Software Engineer II $162K
Senior Software Engineer $195K

Full-Stack programski inženir

Trženje
Median $200K
Vodja programskega inženiringa
Median $226K

Podatkovni znanstvenik
Median $168K
Uspeh strank
$70.4K
Oblikovalec izdelkov
$201K
Vodja izdelkov
$173K
Vodja projekta
$136K
Kadrovik
$142K
Prodaja
$109K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Zocdoc so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Pogosta vprašanja

Drugi viri