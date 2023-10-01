Zivver Plače

Plače Zivver se gibljejo od $38,591 skupnega letnega nadomestila za Služba za stranke na spodnjem koncu do $158,620 za Vodja produktov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Zivver . Zadnja posodobitev: 11/15/2025