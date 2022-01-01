ZipRecruiter Plače

Plače ZipRecruiter se gibljejo od $79,600 skupnega letnega nadomestila za Človeški viri na spodnjem koncu do $422,417 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri ZipRecruiter . Zadnja posodobitev: 11/14/2025