Imenik podjetij
ZipRecruiter
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

ZipRecruiter Plače

Plače ZipRecruiter se gibljejo od $79,600 skupnega letnega nadomestila za Človeški viri na spodnjem koncu do $422,417 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri ZipRecruiter. Zadnja posodobitev: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programski inženir
Software Engineer III $191K
Senior Software Engineer $228K
Staff Software Engineer $422K

Full-Stack programski inženir

Podatkovni znanstvenik
Median $170K
Vodja produktov
Median $258K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Oblikovalec produktov
Median $142K

UX oblikovalec

Vodja programskega inženirstva
Median $294K
Računovodja
$91.3K
Poslovni analitik
$266K
Vodja podatkovne znanosti
$293K
Človeški viri
$79.6K
Trženje
$259K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri ZipRecruiter so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

Imate vprašanje? Vprašajte skupnost.

Obiščite skupnost Levels.fyi, kjer se lahko povezujete z zaposlenimi iz različnih podjetij, pridobite nasvete za kariero in še več.

Obiščite zdaj!

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri ZipRecruiter je Programski inženir at the Staff Software Engineer level z letnim skupnim plačilom $422,417. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri ZipRecruiter je $243,072.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za ZipRecruiter

Povezana podjetja

  • eBay
  • Pandora
  • LendingClub
  • Oscar Health
  • One Medical
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri