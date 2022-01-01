ZipRecruiter Plače

Plače ZipRecruiter se gibljejo od $79,600 skupnega letnega nadomestila za Človeški viri na spodnjem koncu do $422,417 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri ZipRecruiter. Zadnja posodobitev: 11/14/2025
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri ZipRecruiter so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)
