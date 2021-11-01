Imenik podjetij
Zipcar
Zipcar Plače

Plače Zipcar se gibljejo od $27,975 skupnega letnega nadomestila za Analitik kibernetske varnosti na spodnjem koncu do $253,980 za Kabinet direktor na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Zipcar. Zadnja posodobitev: 11/14/2025

Programski inženir
Median $41.9K
Vodja produktov
Median $175K
Poslovne operacije
$65.2K

Kabinet direktor
$254K
Podatkovni analitik
$143K
Podatkovni znanstvenik
$131K
Oblikovalec produktov
$185K
Analitik kibernetske varnosti
$28K
Vodja programskega inženirstva
$235K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Zipcar je Kabinet direktor at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $253,980. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Zipcar je $142,800.

Drugi viri