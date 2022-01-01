Imenik podjetij
Zip Co
Zip Co Plače

Plače Zip Co se gibljejo od $23,460 skupnega letnega nadomestila za Finančni analitik na spodnjem koncu do $247,755 za Podatkovni znanstvenik na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Zip Co. Zadnja posodobitev: 11/14/2025

Programski inženir
Median $90.3K

Backend programski inženir

Vodja produktov
Median $79.1K
Poslovni analitik
$150K

Podatkovni analitik
$43.2K
Podatkovni znanstvenik
$248K
Finančni analitik
$23.5K
Oblikovalec produktov
$164K
Kadrovik
$194K
Vodja programskega inženirstva
$133K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Zip Co je Podatkovni znanstvenik at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $247,755. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Zip Co je $132,760.

