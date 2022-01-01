Zip Co Plače

Plače Zip Co se gibljejo od $23,460 skupnega letnega nadomestila za Finančni analitik na spodnjem koncu do $247,755 za Podatkovni znanstvenik na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Zip Co . Zadnja posodobitev: 11/14/2025