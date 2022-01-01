Imenik podjetij
Zimmer Biomet
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Zimmer Biomet Plače

Plače Zimmer Biomet se gibljejo od $50,736 skupnega letnega nadomestila za Vodja tehničnih programov na spodnjem koncu do $197,985 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Zimmer Biomet. Zadnja posodobitev: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Strojni inženir
Median $100K

Inženir kakovosti

Prodaja
Median $85K
Biomedicinski inženir
$124K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Poslovni analitik
Median $105K
Podatkovni znanstvenik
$78.4K
Oblikovalec produktov
$66.1K
Vodja oblikovanja produktov
$177K
Programski inženir
$198K
Vodja programskega inženirstva
$102K
Vodja tehničnih programov
$50.7K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Zimmer Biomet je Programski inženir at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $197,985. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Zimmer Biomet je $101,000.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Zimmer Biomet

Povezana podjetja

  • Henry Schein
  • Dentsply Sirona
  • Hologic
  • Cerner
  • General Motors
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri