Imenik podjetij
Zillow
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Zillow Plače

Plače Zillow se gibljejo od $69,000 skupnega letnega nadomestila za Računovodja na spodnjem koncu do $493,852 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Zillow. Zadnja posodobitev: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programski inženir
P2 $157K
P3 $239K
P4 $296K
P5 $347K
P6 $494K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

QA programski inženir

Podatkovni znanstvenik
P2 $133K
P3 $185K
P4 $247K
P5 $331K
Vodja produktov
P2 $102K
P3 $175K
P4 $254K
P5 $334K
P6 $311K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Vodja programskega inženirstva
M3 $295K
M4 $343K
M5 $434K
Oblikovalec produktov
P2 $110K
P3 $177K
P4 $230K

UX oblikovalec

Vodja tehničnih programov
P4 $268K
P5 $261K
Poslovni analitik
P3 $102K
P4 $175K
P5 $209K

Analitik poslovne inteligence

Trženje
P3 $122K
P4 $200K
Vodja programov
Median $145K
Prodaja
P3 $133K
P4 $165K
Finančni analitik
Median $120K
Vodja poslovnih operacij
Median $160K
Informacijski tehnolog (IT)
Median $147K
Kadrovik
Median $160K
UX raziskovalec
Median $155K
Podatkovni analitik
Median $118K
Vodja podatkovne znanosti
Median $320K
Pravno
Median $160K
Računovodja
Median $69K

Tehnični računovodja

Administrativni pomočnik
$103K
Poslovne operacije
$113K
Poslovni razvoj
$132K
Služba za stranke
$83.3K
Človeški viri
$210K
Trženjske operacije
$192K
Vodja projektov
$140K
Prihodkovne operacije
$121K
Analitik kibernetske varnosti
$307K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Zillow so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Zillow so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Zillow so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

Imate vprašanje? Vprašajte skupnost.

Obiščite skupnost Levels.fyi, kjer se lahko povezujete z zaposlenimi iz različnih podjetij, pridobite nasvete za kariero in še več.

Obiščite zdaj!

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Zillow je Programski inženir at the P6 level z letnim skupnim plačilom $493,852. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Zillow je $174,938.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Zillow

Povezana podjetja

  • Compass
  • Opendoor
  • Realogy
  • Redfin
  • First American Financial
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri