Zilliz Plače

Plače Zilliz se gibljejo od $120,000 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $423,870 za Človeški viri na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Zilliz . Zadnja posodobitev: 11/14/2025