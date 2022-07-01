Zilliant Plače

Plače Zilliant se gibljejo od $98,980 skupnega letnega nadomestila za Poslovni analitik na spodnjem koncu do $171,638 za Uspeh strank na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Zilliant . Zadnja posodobitev: 11/14/2025