Imenik podjetij
Z Holdings
Z Holdings Plače

Plače Z Holdings se gibljejo od $43,619 skupnega letnega nadomestila za Oblikovalec produktov na spodnjem koncu do $74,625 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Z Holdings. Zadnja posodobitev: 11/27/2025

Oblikovalec produktov
$43.6K
Programski inženir
$74.6K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Z Holdings je Programski inženir at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $74,625. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Z Holdings je $59,122.

