Z Holdings Plače

Plače Z Holdings se gibljejo od $43,619 skupnega letnega nadomestila za Oblikovalec produktov na spodnjem koncu do $74,625 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Z Holdings . Zadnja posodobitev: 11/27/2025