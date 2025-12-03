Imenik podjetij
Yext
Mediana Vodja programskega inženirstva nadomestila in United States pri Yext znaša skupaj $246K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Yext. Nazadnje posodobljeno: 12/3/2025

Mediani paket
Software Engineering Manager
New York, NY
Skupaj na leto
$246K
Raven
Osnovna plača
$207K
Stock (/yr)
$38.9K
Bonus
$0
Leta v podjetju
2-4 Leta
Leta izkušenj
2-4 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Yext?
Najnovejše prijave plač
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Yext so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženirstva pri Yext in United States znaša letno skupno plačilo $450,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Yext za vlogo Vodja programskega inženirstva in United States je $260,000.

