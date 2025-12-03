Imenik podjetij
Yext
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

Yext Programski inženir Plače

Programski inženir nadomestilo in United States pri Yext se giblje od $148K na year za T2 do $263K na year za T5. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $152K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Yext. Nazadnje posodobljeno: 12/3/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
T2
(Začetna stopnja)
$148K
$118K
$27.8K
$2K
T3
$160K
$137K
$23K
$147
T4
$192K
$171K
$20.3K
$750
T5
$263K
$200K
$61.6K
$1K
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Yext so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)



Vključeni nazivi

Predloži nov naziv

Full-Stack programski inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Yext in United States znaša letno skupno plačilo $263,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Yext za vlogo Programski inženir in United States je $150,000.

Drugi viri

