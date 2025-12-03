Programski inženir nadomestilo in United States pri Yext se giblje od $148K na year za T2 do $263K na year za T5. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $152K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Yext. Nazadnje posodobljeno: 12/3/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
T2
$148K
$118K
$27.8K
$2K
T3
$160K
$137K
$23K
$147
T4
$192K
$171K
$20.3K
$750
T5
$263K
$200K
$61.6K
$1K
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Yext so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)
