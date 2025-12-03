Vodja produktov nadomestilo in United States pri Yext se giblje od $162K na year za T2 do $195K na year za T4. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $150K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Yext. Nazadnje posodobljeno: 12/3/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
T2
$162K
$155K
$6.4K
$0
T3
$146K
$132K
$13.3K
$0
T4
$195K
$163K
$32.5K
$0
T5
$ --
$ --
$ --
$ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Yext so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yext/salaries/product-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.