Yellow Card App Programski inženir Plače

Povprečno Programski inženir skupno nadomestilo in South Africa pri Yellow Card App se giblje od ZAR 465K do ZAR 662K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Yellow Card App. Nazadnje posodobljeno: 12/3/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$30.2K - $34.4K
South Africa
Običajen razpon
Možen razpon
$26.7K$30.2K$34.4K$37.9K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Yellow Card App?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Yellow Card App in South Africa znaša letno skupno plačilo ZAR 661,626. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Yellow Card App za vlogo Programski inženir in South Africa je ZAR 465,381.

