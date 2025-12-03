Imenik podjetij
Povprečno Služba za stranke skupno nadomestilo in Nigeria pri Yellow Card App se giblje od NGN 7.58M do NGN 11M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Yellow Card App. Nazadnje posodobljeno: 12/3/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$5.7K - $6.6K
Nigeria
Običajen razpon
Možen razpon
$5K$5.7K$6.6K$7.3K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Yellow Card App?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Služba za stranke pri Yellow Card App in Nigeria znaša letno skupno plačilo NGN 10,995,411. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Yellow Card App za vlogo Služba za stranke in Nigeria je NGN 7,576,669.

