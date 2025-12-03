Imenik podjetij
YCharts
Povprečno Prodaja skupno nadomestilo in United States pri YCharts se giblje od $41.5K do $58K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete YCharts. Nazadnje posodobljeno: 12/3/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$45K - $54.5K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$41.5K$45K$54.5K$58K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri YCharts?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Prodaja pri YCharts in United States znaša letno skupno plačilo $58,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri YCharts za vlogo Prodaja in United States je $41,500.

Drugi viri

