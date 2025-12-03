Imenik podjetij
YCH Group
  • Vodja projektov

YCH Group Vodja projektov Plače

Povprečno Vodja projektov skupno nadomestilo in Indonesia pri YCH Group se giblje od IDR 296.03M do IDR 429.6M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete YCH Group. Nazadnje posodobljeno: 12/3/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$20.4K - $23.7K
Indonesia
Običajen razpon
Možen razpon
$18K$20.4K$23.7K$26.1K
Običajen razpon
Možen razpon

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja projektov pri YCH Group in Indonesia znaša letno skupno plačilo IDR 429,604,673. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri YCH Group za vlogo Vodja projektov in Indonesia je IDR 296,030,110.

