Yassir
Yassir Podatkovni analitik Plače

Povprečno Podatkovni analitik skupno nadomestilo in India pri Yassir se giblje od ₹2.67M do ₹3.65M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Yassir. Nazadnje posodobljeno: 12/3/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$32.5K - $39.3K
India
Običajen razpon
Možen razpon
$30.4K$32.5K$39.3K$41.5K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Yassir?

Najbolje plačan paket za Podatkovni analitik pri Yassir in India znaša letno skupno plačilo ₹3,648,123. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Yassir za vlogo Podatkovni analitik in India je ₹2,673,193.

