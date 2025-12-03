Imenik podjetij
Yassir
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Poslovni analitik

  • Vse plače Poslovni analitik

Yassir Poslovni analitik Plače

Povprečno Poslovni analitik skupno nadomestilo in Egypt pri Yassir se giblje od EGP 43.4K do EGP 63K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Yassir. Nazadnje posodobljeno: 12/3/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$1K - $1.2K
Egypt
Običajen razpon
Možen razpon
$892.1$1K$1.2K$1.3K
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 3 več Poslovni analitik prijavs pri Yassir za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača


Prispevaj
Kakšne so karierne stopnje pri Yassir?

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Poslovni analitik ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Poslovni analitik pri Yassir in Egypt znaša letno skupno plačilo EGP 62,953. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Yassir za vlogo Poslovni analitik in Egypt je EGP 43,379.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Yassir

Povezana podjetja

  • Amazon
  • Intuit
  • Dropbox
  • Pinterest
  • Airbnb
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yassir/salaries/business-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.