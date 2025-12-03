Imenik podjetij
Yardi
Yardi Vodja tehničnih programov Plače

Povprečno Vodja tehničnih programov skupno nadomestilo in Canada pri Yardi se giblje od CA$123K do CA$175K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Yardi. Nazadnje posodobljeno: 12/3/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$102K - $119K
Canada
Običajen razpon
Možen razpon
$88.8K$102K$119K$127K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Yardi?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja tehničnih programov pri Yardi in Canada znaša letno skupno plačilo CA$175,318. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Yardi za vlogo Vodja tehničnih programov in Canada je CA$122,873.

