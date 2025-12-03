Imenik podjetij
Yanolja
Yanolja Vodja tehničnih programov Plače

Povprečno Vodja tehničnih programov skupno nadomestilo in Korea, South pri Yanolja se giblje od ₩106.63M do ₩149.28M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Yanolja. Nazadnje posodobljeno: 12/3/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$81K - $94.2K
Korea, South
Običajen razpon
Možen razpon
$74.8K$81K$94.2K$105K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Yanolja?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja tehničnih programov pri Yanolja in Korea, South znaša letno skupno plačilo ₩149,276,641. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Yanolja za vlogo Vodja tehničnih programov in Korea, South je ₩106,626,172.

Drugi viri

