Povprečno Analitik kibernetske varnosti skupno nadomestilo pri Yanolja se giblje od $90K do $131K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Yanolja. Nazadnje posodobljeno: 12/3/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$103K - $118K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$90K$103K$118K$131K
Običajen razpon
Možen razpon

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Analitik kibernetske varnosti pri Yanolja znaša letno skupno plačilo $131,111. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Yanolja za vlogo Analitik kibernetske varnosti je $90,000.

