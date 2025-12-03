Imenik podjetij
Yanfeng Automotive Interiors
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Vodja programov

  • Vse plače Vodja programov

Yanfeng Automotive Interiors Vodja programov Plače

Povprečno Vodja programov skupno nadomestilo in United States pri Yanfeng Automotive Interiors se giblje od $101K do $138K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Yanfeng Automotive Interiors. Nazadnje posodobljeno: 12/3/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$109K - $130K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$101K$109K$130K$138K
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 3 več Vodja programov prijavs pri Yanfeng Automotive Interiors za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača


Prispevaj
Kakšne so karierne stopnje pri Yanfeng Automotive Interiors?

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Vodja programov ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programov pri Yanfeng Automotive Interiors in United States znaša letno skupno plačilo $138,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Yanfeng Automotive Interiors za vlogo Vodja programov in United States je $100,800.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Yanfeng Automotive Interiors

Povezana podjetja

  • Lyft
  • Amazon
  • Netflix
  • Dropbox
  • SoFi
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yanfeng-automotive-interiors/salaries/program-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.