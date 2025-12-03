Imenik podjetij
Y&L Consulting Programski inženir Plače

Povprečno Programski inženir skupno nadomestilo in Romania pri Y&L Consulting se giblje od RON 59.4K do RON 84.3K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Y&L Consulting. Nazadnje posodobljeno: 12/3/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$15.3K - $18.1K
Romania
Običajen razpon
Možen razpon
$13.5K$15.3K$18.1K$19.1K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Y&L Consulting?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Y&L Consulting in Romania znaša letno skupno plačilo RON 84,307. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Y&L Consulting za vlogo Programski inženir in Romania je RON 59,381.

