Data Architect nadomestilo in Russia pri Yandex se giblje od RUB 1.74M na year za G14 do RUB 9.46M na year za G18. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Yandex. Nazadnje posodobljeno: 10/8/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
G14
RUB 1.74M
RUB 1.64M
RUB 0
RUB 93.9K
G15
RUB 2.61M
RUB 2.46M
RUB 8.2K
RUB 138K
G16
RUB 4.16M
RUB 3.62M
RUB 133K
RUB 412K
G17
RUB 5.01M
RUB 4.56M
RUB 0
RUB 454K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Yandex so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)
Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.