Backend programski inženir nadomestilo in Belarus pri Yandex se giblje od BYN 43.4K na year za G14 do BYN 209K na year za G17. Mediana yearnega nadomestila in Belarus znaša skupaj BYN 94K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Yandex. Nazadnje posodobljeno: 10/8/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
G14
BYN 43.4K
BYN 42.1K
BYN 16.7
BYN 1.3K
G15
BYN 103K
BYN 95.7K
BYN 684.1
BYN 6.2K
G16
BYN 151K
BYN 129K
BYN 173.5
BYN 21.7K
G17
BYN 209K
BYN 169K
BYN 0
BYN 40.7K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Yandex so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)
Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.