Imenik podjetij
Yalo
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Vodja oblikovanja produktov

  • Vse plače Vodja oblikovanja produktov

Yalo Vodja oblikovanja produktov Plače

Povprečno Vodja oblikovanja produktov skupno nadomestilo in Colombia pri Yalo se giblje od COP 211.13M do COP 295.07M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Yalo. Nazadnje posodobljeno: 12/3/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$57.6K - $69.8K
Colombia
Običajen razpon
Možen razpon
$53.1K$57.6K$69.8K$74.2K
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 3 več Vodja oblikovanja produktov prijavs pri Yalo za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača


Prispevaj
Kakšne so karierne stopnje pri Yalo?

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Vodja oblikovanja produktov ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja oblikovanja produktov pri Yalo in Colombia znaša letno skupno plačilo COP 295,067,845. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Yalo za vlogo Vodja oblikovanja produktov in Colombia je COP 211,126,131.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Yalo

Povezana podjetja

  • Stripe
  • LinkedIn
  • Apple
  • Roblox
  • Intuit
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yalo/salaries/product-design-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.