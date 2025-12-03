Imenik podjetij
Yale University
Yale University Informacijski tehnolog (IT) Plače

Povprečno Informacijski tehnolog (IT) skupno nadomestilo pri Yale University se giblje od $55.8K do $80.9K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Yale University. Nazadnje posodobljeno: 12/3/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$63.2K - $73.4K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$55.8K$63.2K$73.4K$80.9K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Yale University?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Informacijski tehnolog (IT) pri Yale University znaša letno skupno plačilo $80,920. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Yale University za vlogo Informacijski tehnolog (IT) je $55,760.

Drugi viri

