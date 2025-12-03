Imenik podjetij
Yalantis
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Prodaja

  • Vse plače Prodaja

Yalantis Prodaja Plače

Povprečno Prodaja skupno nadomestilo in Poland pri Yalantis se giblje od PLN 110K do PLN 154K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Yalantis. Nazadnje posodobljeno: 12/3/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$32.4K - $39.2K
Poland
Običajen razpon
Možen razpon
$29.9K$32.4K$39.2K$41.8K
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 3 več Prodaja prijavs pri Yalantis za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača


Prispevaj
Kakšne so karierne stopnje pri Yalantis?

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Prodaja ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Prodaja pri Yalantis in Poland znaša letno skupno plačilo PLN 154,303. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Yalantis za vlogo Prodaja in Poland je PLN 110,407.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Yalantis

Povezana podjetja

  • Uber
  • Microsoft
  • LinkedIn
  • Tesla
  • Roblox
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yalantis/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.