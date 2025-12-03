Imenik podjetij
Yalantis
Yalantis Človeški viri Plače

Povprečno Človeški viri skupno nadomestilo in Ukraine pri Yalantis se giblje od UAH 984K do UAH 1.43M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Yalantis. Nazadnje posodobljeno: 12/3/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$27K - $30.7K
Ukraine
Običajen razpon
Možen razpon
$23.5K$27K$30.7K$34.2K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Yalantis?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Človeški viri pri Yalantis in Ukraine znaša letno skupno plačilo UAH 1,434,194. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Yalantis za vlogo Človeški viri in Ukraine je UAH 984,489.

Drugi viri

