Mediana Programski inženir nadomestila in Russia pri Yadro znaša skupaj RUB 3.33M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Yadro. Nazadnje posodobljeno: 12/3/2025

Mediani paket
company icon
Yadro
Backend Software Engineer
Saint Petersburg, SP, Russia
Skupaj na leto
$42.6K
Raven
Senior
Osnovna plača
$42.6K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
10 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Yadro?
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Plače pripravnikov

Vključeni nazivi

Backend programski inženir

Mrežni inženir

QA programski inženir

Raziskovalni znanstvenik

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Yadro in Russia znaša letno skupno plačilo RUB 5,285,493. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Yadro za vlogo Programski inženir in Russia je RUB 3,331,825.

