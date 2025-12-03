Imenik podjetij
Yadro
Yadro Vodja produktov Plače

Povprečno Vodja produktov skupno nadomestilo in Russia pri Yadro se giblje od RUB 536K do RUB 762K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Yadro. Nazadnje posodobljeno: 12/3/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$7.8K - $8.8K
Russia
Običajen razpon
Možen razpon
$6.9K$7.8K$8.8K$9.7K
Običajen razpon
Možen razpon

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja produktov pri Yadro in Russia znaša letno skupno plačilo RUB 762,052. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Yadro za vlogo Vodja produktov in Russia je RUB 536,020.

