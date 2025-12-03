Imenik podjetij
Y Combinator
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

Y Combinator Programski inženir Plače

Povprečno Programski inženir skupno nadomestilo in Singapore pri Y Combinator se giblje od SGD 170K do SGD 242K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Y Combinator. Nazadnje posodobljeno: 12/3/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$150K - $177K
Singapore
Običajen razpon
Možen razpon
$132K$150K$177K$187K
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 3 več Programski inženir prijavs pri Y Combinator za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača


Prispevaj
Kakšne so karierne stopnje pri Y Combinator?

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Programski inženir ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Y Combinator in Singapore znaša letno skupno plačilo SGD 241,917. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Y Combinator za vlogo Programski inženir in Singapore je SGD 170,394.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Y Combinator

Povezana podjetja

  • Databricks
  • Google
  • Airbnb
  • Apple
  • Flipkart
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/y-combinator/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.