Mediana Programski inženir nadomestila in India pri Xperi znaša skupaj ₹4.31M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Xperi. Nazadnje posodobljeno: 10/29/2025

Mediani paket
company icon
Xperi
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Skupaj na leto
₹4.31M
Raven
L3
Osnovna plača
₹4.05M
Stock (/yr)
₹253K
Bonus
₹0
Leta v podjetju
3 Leta
Leta izkušenj
12 Leta
Najnovejše prijave plač
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Xperi so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Xperi in India znaša letno skupno plačilo ₹6,126,445. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Xperi za vlogo Programski inženir in India je ₹4,448,729.

