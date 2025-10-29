Imenik podjetij
Xperi
Xperi Prodajni inženir Plače

Povprečno Prodajni inženir skupno nadomestilo in United States pri Xperi se giblje od $163K do $233K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Xperi. Nazadnje posodobljeno: 10/29/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$187K - $219K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$163K$187K$219K$233K
Običajen razpon
Možen razpon

Don't get lowballed

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Xperi so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Prodajni inženir pri Xperi in United States znaša letno skupno plačilo $232,830. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Xperi za vlogo Prodajni inženir in United States je $163,180.

