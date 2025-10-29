Imenik podjetij
Xperi
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Vodja programov

  • Vse plače Vodja programov

Xperi Vodja programov Plače

Povprečno Vodja programov skupno nadomestilo in United States pri Xperi se giblje od $59.1K do $84K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Xperi. Nazadnje posodobljeno: 10/29/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$67.2K - $79.6K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$59.1K$67.2K$79.6K$84K
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 3 več Vodja programov prijavs pri Xperi za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Xperi so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)



Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Vodja programov ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programov pri Xperi in United States znaša letno skupno plačilo $83,950. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Xperi za vlogo Vodja programov in United States je $59,130.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Xperi

Povezana podjetja

  • Republic Services
  • Cerner
  • Sprint
  • Best Buy
  • Citizens
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri