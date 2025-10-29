Imenik podjetij
Xperi
  • Plače
  • Podatkovni znanstvenik

  • Vse plače Podatkovni znanstvenik

Xperi Podatkovni znanstvenik Plače

Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Xperi. Nazadnje posodobljeno: 10/29/2025

Povprečno skupno nadomestilo

€62.2K - €73.3K
Ireland
Običajen razpon
Možen razpon
€58.1K€62.2K€73.3K€80.9K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Xperi so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni znanstvenik pri Xperi in Ireland znaša letno skupno plačilo €80,918. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Xperi za vlogo Podatkovni znanstvenik in Ireland je €58,095.

