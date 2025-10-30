Imenik podjetij
XPENG Motors 小鹏汽车
XPENG Motors 小鹏汽车 Prodaja Plače

Povprečno Prodaja skupno nadomestilo in Netherlands pri XPENG Motors 小鹏汽车 se giblje od €43.4K do €60.4K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete XPENG Motors 小鹏汽车. Nazadnje posodobljeno: 10/30/2025

Povprečno skupno nadomestilo

€46.5K - €54.7K
Netherlands
Običajen razpon
Možen razpon
€43.4K€46.5K€54.7K€60.4K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri XPENG Motors 小鹏汽车 so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Prodaja pri XPENG Motors 小鹏汽车 in Netherlands znaša letno skupno plačilo €60,402. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri XPENG Motors 小鹏汽车 za vlogo Prodaja in Netherlands je €43,366.

