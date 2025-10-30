Imenik podjetij
XPENG Motors 小鹏汽车
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Strojni inženir

  • Vse plače Strojni inženir

XPENG Motors 小鹏汽车 Strojni inženir Plače

Povprečno Strojni inženir skupno nadomestilo in China pri XPENG Motors 小鹏汽车 se giblje od CN¥245K do CN¥348K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete XPENG Motors 小鹏汽车. Nazadnje posodobljeno: 10/30/2025

Povprečno skupno nadomestilo

CN¥279K - CN¥330K
China
Običajen razpon
Možen razpon
CN¥245KCN¥279KCN¥330KCN¥348K
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 3 več Strojni inženir prijavs pri XPENG Motors 小鹏汽车 za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača

Block logo
+CN¥417K
Robinhood logo
+CN¥639K
Stripe logo
+CN¥144K
Datadog logo
+CN¥251K
Verily logo
+CN¥158K
Don't get lowballed

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri XPENG Motors 小鹏汽车 so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)



Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Strojni inženir ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Strojni inženir pri XPENG Motors 小鹏汽车 in China znaša letno skupno plačilo CN¥348,473. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri XPENG Motors 小鹏汽车 za vlogo Strojni inženir in China je CN¥245,446.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za XPENG Motors 小鹏汽车

Povezana podjetja

  • NIO
  • Baidu
  • Tesla
  • Tencent
  • Chewy
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri