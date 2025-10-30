Imenik podjetij
Povprečno Služba za stranke skupno nadomestilo in United States pri XPENG Motors 小鹏汽车 se giblje od $180K do $246K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete XPENG Motors 小鹏汽车. Nazadnje posodobljeno: 10/30/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$193K - $234K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$180K$193K$234K$246K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri XPENG Motors 小鹏汽车 so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Služba za stranke pri XPENG Motors 小鹏汽车 in United States znaša letno skupno plačilo $246,311. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri XPENG Motors 小鹏汽车 za vlogo Služba za stranke in United States je $180,487.

