Potrebujemo samo še 3 več Služba za stranke prijavs pri XPENG Motors 小鹏汽车 za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!