Mediana Vodja programskega inženirstva nadomestila in Brazil pri XP znaša skupaj R$590K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete XP. Nazadnje posodobljeno: 10/29/2025

Mediani paket
company icon
XP
Software Engineering Manager
Sao Paulo, SP, Brazil
Skupaj na leto
R$590K
Raven
L5
Osnovna plača
R$201K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$390K
Leta v podjetju
2-4 Leta
Leta izkušenj
11+ Leta
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženirstva pri XP in Brazil znaša letno skupno plačilo R$1,053,824. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri XP za vlogo Vodja programskega inženirstva in Brazil je R$533,017.

