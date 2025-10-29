Imenik podjetij
Xilinx
Xilinx Trženje Plače

Povprečno Trženje skupno nadomestilo in United States pri Xilinx se giblje od $252K do $345K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Xilinx. Nazadnje posodobljeno: 10/29/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$273K - $324K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$252K$273K$324K$345K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Xilinx so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Trženje pri Xilinx in United States znaša letno skupno plačilo $345,111. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Xilinx za vlogo Trženje in United States je $252,081.

