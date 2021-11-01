Xiaomi Plače

Imenik podjetij
Plače Xiaomi se gibljejo od $19,587 skupnega letnega nadomestila za Analitik kibernetske varnosti na spodnjem koncu do $522,375 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Xiaomi. Zadnja posodobitev: 9/11/2025

$160K

Programski inženir
Median $43.6K
Računovodja
$49.8K
Vodja poslovnih operacij
$124K

Poslovni razvoj
$106K
Služba za stranke
$24.1K
Strojni inženir
$56.5K
Trženje
$197K
Vodja izdelkov
$69.8K
Vodja projekta
$45.3K
Prodaja
$51.3K
Analitik kibernetske varnosti
$19.6K
Vodja programskega inženiringa
$522K
Arhitekt rešitev
$236K
Vodja tehniškega programa
$47.1K
Pogosta vprašanja

The highest paying role reported at Xiaomi is Vodja programskega inženiringa at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $522,375. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Xiaomi is $53,899.

